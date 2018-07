Venemaa kunagise suurima välisinvestori Bill Browderi (54) elu eesmärk on kättemaks advokaat Sergei Magnitski surma eest. Tema eestvedamisel on mõlemal pool Atlandi ookeani vastu võetud nn Magnitski nimekirjad, millega on sanktsioonid kehtestatud advokaadi surmaga seotud inimestele.

Paljud oleksid järgi andnud, aga Browder esitas uue kaebuse, süüdistades 26 Danske Eesti töötajat kuritegelikku gruppi kuulumises, sest just nemad lasid rahapesul toimuda. Ühe tulemuse see avaldus juba saavutas, kui Tallinna börs teatas, et Tõnu Vanajuur on sunnitud börsi juhtivalt ametikohalt tagasi astuma.