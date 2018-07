Tallinna politsei on kuulutanud ajujahi mehele, kes kolmapäeva pärastlõunal nõudis Mart Laari valitsuselt kaht miljonit krooni, ähvardades nad vastasel korral õhku lasta.

Postimehe andmetel esitas viisaka ja rahuliku häälega umbes keskealine meesterahvas oma utoopilised nõudmised üleeile keskpäeval päästeameti korrapidajale. Mobiiltelefonilt päästeameti lühinumbrile 112 helistanud mees teatas eesti keeles, et tahab saada kiiremas korras kaks miljonit krooni sularaha või muidu kannatab vabariigi valitsus.

Hiljem ka politseile oma nõudmised edastanud mees väitis, et juhul kui tema soovi ellu ei viida, hakkavad kell 24.00 kärgatama põrgumasinad. Väidetavalt ei täpsustanud pürotehnik aga seda, kus nimelt peaksid tuleleegid südaööl lahvatama – kas Toompeal või mõne peaminister Mart Laari juhitud valitsuse liikme koduukse taga. Ähvardused ei läinud siiski täide ning südaööl ega pärast seda ei häirinud valitsusliikmete unerahu ükski kahtlane piuksatus.

Tallinna kriminaalpolitsei kaasas pommiähvardaja tabamiseks üleeile kaitsepolitsei, et erinevate jälitustoimingute abil ähvardajani välja jõuda. Kuigi politsei on välja selgitanud, et ähvardaja helistas Eesti Mobiiltelefoni kõnekaardilt Simpel, ei olnud teda väidetavalt veel eile õhtuks tabatud.