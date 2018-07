Vastuoludest jäägrikompanii ja peastaabi vahel kasvanud kaitsejõudude sisene konflikt viis 23. juulil kompaniiülema Asso Kommeri ametist vabastamiseni Einselni poolt. Kompanii ajutiseks ülema kohusetäitjaks määrati Jaak Mosin. Hinnates kohapeal kujunenud olukorda ja keerulisi suhteid kaitsejõudude juhtidega, tegi Kommer koos kompaniiga 25. juulil avalduse, et nad keelduvad Paldiskis vene sõjaväeobjektide ülevõtmisest, sest nende arvates võis see viia Eesti iseseisvust ohustava relvakonfliktini. Veelgi enam, otsustati lahkuda Eesti kaitsejõudude koosseisust, kuid väeosa säilitada, et vajadusel seista vastu Eesti Vabariigi-vastasele vaenutegevusele.