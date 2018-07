Lemmiku kuumade ilmadega autosse jätmine on Eestis iga-aastane probleem ning ikka ja jälle võib parklates kohata soojade ilmadega pilukile jäetud akendega autosid, kust vaatab vastu lõõtsutav koer. Palavuses ei päästa auto avatud aken ega ka auto parkimine varju või parkimismajja looma kuumarabandusest kohe kindlasti, sest autosalongis tõuseb temperatuur kähku taevani. Kodukassidele on suurimaks ohuks aga tuulutusasendisse jäetud aknad, mille vahelt nad püüavad õue pääseda, aga jäävad sinna pikkadeks tundideks lõksu ning pahatihti on sellel fataalsed tagajärjed.

Loomaomanike teadlikkus oma neljajalgsete sõprade vajadustest suureneb. See omakorda tähendab seda, et lemmikloomadele suunatud turg on pilgeni täis tooteid, mis aitavad suvekuud kergemini mööda saata. Loomulikult peab koertel-kassidel kodus olema värske ja jahe vesi ning võimalus varjulises kohas puhata, kuid kui plaan on minna puhkama ning loom tuleb võtta kaasa, tasuks investeerida jahutusmattidesse ja -vestidesse ning kaasaskantavatesse jooginõudesse.