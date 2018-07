Selge on see, et ilma Saksamaa läbikukkumiseta MMil poleks sellist poliitilist skandaali puhkenud, sest pärast häbiväärset esinemist tembeldati Özil justkui ainsaks süüdlaseks. Samas on selge ka see, et kümnete miljonite fännidega sportlane vastutab oma maine kõrval ka oma riigi eest, ja Özil käitus naiivselt.