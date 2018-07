On selge, et Eesti kool peab muutuma eestikeelseks kooliks. Pole aga lõplikult otsustatud, kuidas seda teha. Pakun välja ühe võimaluse, mis ei vaja liigset raha, kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Jaan Metsaveer.

Kooli võetakse vastu kõik soovijad, sõltumata laste keeleoskusest ja kooliks ettevalmistusest. Esimese klassi esimene poolaasta aga muudetakse tasandusõppeks. Selleks töötatakse õppetöö alguses välja nõuded mitmes valdkonnas, millele lapse teadmised peavad vastama kevadpoolaasta alguses. Nõuded võiks esitada näiteks eesti keeles, lugemisoskuses, arvude maailmas orienteerumises ja käelises tegevuses. Seejärel tutvub kool kõigi esimesse klassi vastuvõetutega ja selgitab nende koolivalmiduse nendes valdkondades. Kui lapse oskused ja teadmised on kooliks piisavad juba sisseastumisel, siis on see laps sügispoolaastal vaba. Kui aga mõnes valdkonnas on puudujääke, siis hakkab ta käima nendes tasandustundides, milles käsitletakse seda valdkonda. See käib ka eesti keele kohta, kui laps ei ole eestikeelne. Keele õpetamisel piirdutakse põhiliselt esimeste klasside õpikutes esineva sõnavaraga.