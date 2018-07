Baltimaade lipud FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Viimastel aastatel on massiliselt räägitud libauudistest. Eestil puudub seni tõsisem kogemus omakeelsete libauudistega, mistõttu saame neist lugeda ainult teiste riikide kogemuste põhjal. Suvekuud on täiendanud sellise kogemusega ka lõunanaabreid, Lätit ja Leedut, kus riigikeelsete libauudiste teema on taas päevavalgele tõusnud, kirjutab Kaitseliidu vabatahtlike blogi Propastop.

Leedu – «Laps suri NATO sõiduki rataste all»

Leedus toodeti juuni alguses uudis, kuidas õppuse Saber Strike 2018 aja sai surma laps. Lugu pandi levima wordpress.com keskkonna anonüümselt blogikontolt. Postitus oli varustatud võltsitud ekraanitõmmisega, justkui oleks Leedu Delfi avaldanud sellise loo koos fotoga. Foto ise on üsna vilets pilditöötluse katse ning on ka ilma kangete lugemisprillideta näha, et alla aetud jalgratas on fotole peale kleebitud.

Uudis ise oluliselt levinud pole, mõned üksikud saidid «korjasid» selle üles, kuid hiljem kustutasid või parandasid vabanduste saatel. Samas on lugu jätkuvalt olemas mitmel korjesaidil ning seal pole ka märget, et tegemist oleks libauudisega.

FOTO: Ekraanitõmmis

Läti – «Ostukeskuse varing nõudis sadu ohvreid»

Läti on seevastu juuli keskpaigast alates tegelemas tõsisema libauudiste rünnakuga, millest ulatuslikem oli libalugu kokkuvarisenud ostukeskusest, kus hukkus sadu inimesi. Uudise algallikas oli lätikeelne sait redzams.lv, mis on levitamas libauudiseid massilisemalt.

Sellelt lehelt pärit libauudised on juba tekitanud mitu lainetust ka ühiskonnas ning nende leviku tõkestamisega on pidanud tegelema asunud ka Läti riik. Lisaks ostukeskuse varingu loole on portaal näiteks avaldatud uudiseid sellest, kuidas iga õpilane saab uuest õppeaastast toetust 300 eurot kuus, kuidas varsti peab iga Läti kodanik ajateenistuse läbima. Kirjutatud on näiteks ka mitme avaliku elu tegelase libasurmast jne.

Portaal, mille omanikud ei ole täielikult teada, avaldab massiliselt lätikeelseid libauudiseid ja proovib panna neid levima ka sotsiaalmeedias. Tuleb tõdeda, et keskkond on suutnud tekitada selliste uudistega Läti ühiskonnas suurema segaduse.

FOTO: Ekraanitõmmis

Kui Leedu libauudise juhtum on suunatud NATO tõsiseltvõetavuse õõnestamisele ja sarnaneb mõni aeg tagasi toimunud leedukeelse katsetusega, mille tarbeks fotoshop’iti ka USA kaitseministeeriumi kodulehe ekraanitõmmist, siis Läti valeuudised on suunatud ühiskonna destabiliseerimisele laiemalt ning omanud seetõttu ka ulatuslikuma mõju.

Eesti ei ole senini kohanud veel sarnast riigikeelsete libauudiste probleemi, mistõttu on paslik küsida, kas oleme selliseks juhtumiks valmis. Eesti väljaanded on üsna tasemel ja suudavad üldjuhul eristada tõe valest ning eksimuse korral end kiirelt parandada.

Samas sotsiaalmeedias toimuv on sarnaselt ülejäänud maailmaga suhteliselt suunamatu ning seal levib ja levitatakse arvukalt igasugu kahtlast materjali. Suuremast libauudiste levikust on meid kaitsnud eesti keel ning selle oskajate pisike hulk, kuid olukorras, kus algmaterjal tuleb juba emakeeles ja teema on massidele emotsionaalselt mõjuv, peame valmis olema ka libauudisteks, mis hakkavad ühiskonda mõjutama.