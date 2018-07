Euroopa Parlamendi sisedispuudist autoriõiguse teemal on möödas juba tükk aega, aga kired selle ümber ei taha vaibuda. Kõige kummastavam on seejuures, et lõviosal kõigist paanilistest hoiatustest oli Euroopa Komisjoni esialgse seadusettepanekuga väga vähe pistmist. Tuline arutelu saab septembris, kui parlament oma arvamuse kujundamisel uuele katsele läheb, kahtlemata uuesti hoo sisse, kuid väga tahaks loota, et seekord pisut ratsionaalsemalt.