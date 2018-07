Lubamatu on, et vanemad saadavad väikesi lapsi kuni 10 aasta vanuseni täiskasvanud inimeste jalgratastel majapidamisasju korraldama. Autoga sõites näeb neid rohkesti maanteel ristlemas. Lapsed ei ulatu sadulas istuma ja hoiavad endid rattaraami vahel. Ratta juhtimine on niiviisi ebakindel ja noori sõitjaid varitsevad õnnetused.