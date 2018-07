Ametist lahkunud minister Urve Palo. FOTO: Marko Saarm

Eestil ei ole enam aega. Liiga palju on jõudu raisatud populismile, meeldida soovimisele, sihitule tõmblemisele, selgrootusele. Liiga palju on tuulde loobitud rahva kogutud vara ja vastatud talle ootuste lörrilaskmisega. Liiga palju on langetatud otsuseid, millel puudub igasugune uurimispõhine selgitus. Üleliia on ametisse jäetud ja koguni taevani kiidetud juhte, kelle alluvuses on toimunud kriisideni viinud möödalaskmised ja lausa võikad süüteod.

Mul on tunne, et meil pole aega isegi järgmiste valimisteni, et riigi valitsemine korda saada. Vaadake, mida räägivad inimesed. Kuulake, mille üle kurdavad ettevõtjad. E-riigi, meie säravaima ekspordi- ja välisturundamise artikli areng on teiste riikidega võrreldes selgelt seiskunud, seda räägivad uuringud ja faktid. Tõepoolest, valimisteni pole palju aega, aga sotsid, palun teid, ärge võtke IT-ministri koha täitmist kergelt. See koht on liiga oluline.

Peaminister, kelle nime, muide, mainiti mullu välismeedias vähem kui e-residentsuse projekti juhi oma, on maininud võimalust koht sootuks täitmata jätta. Meil on paljude riiklike e-teenustega suurepärased lood, aga väga-väga palju asju on soiku jäetud või lausa tegemata. Ma ei räägi ainuüksi sellest, et valdav osa Eestist on tänapäevase internetita või et meie kunagisel imenähtusel ID-kaardil on lastud muutuda oma elu ära elanud ebaturvaliseks reliktiks.

Ettevõtjate arvamusavaldusi lugedes tekib paratamatult tunne, et viga on sügavamal ja süsteemsem ning põhjustatud riigi suutmatusest arenguga kaasa minna. Meil on näiteks liiga palju üksteist dubleerivad, kindlasti ühitatavaid IT-majasid. Isegi ID-kaardi tootmisega tegeleb siseministeeriumi haldusala, samas kui kogu sisuline tarkus on majandusministeeriumi all. Mitme asutuse esindajad olidki pressikonverentsi laua taga, kui tuli teatada puhkenud turvakriisist? Need asutused konkureerivad omavahel töötajate pärast, tekitavad funktsioone dubleerides palju sogast vett ja kulutavad palju auru lihtsalt oma olemasolu tõestamisele.

Või kui hästi on meil ikka läbi mõeldud e-teenuste äriline sisu ja nende osutamine? ID-kaardi taotlemise protsess on üks absurdsemaid: kiire teeninduse saamiseks tuleb kurat teab kuhu füüsiliselt kohale minna, alles seal mobiil välja võtta ja saata riigile info, mis tal juba ammu olemas on.

Senisest IT-ministrist Urve Palost ei jää maha just palju, millega edasi minna. Riigiettevõte Elektrilevi saab varsti maksumaksjalt 20-miljonilise rahasüsti, et neilesamadele maksumaksjatele 200-eurose lisaluna eest lõpuks normaalne internet koju viia. Kui keegi peaks välismaalt IT-töötaja paariks aastaks siia meelitama, siis maksab riik tema ühe kuu palga kinni. Ongi üldjoontes kõik.