Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, naasnud puhkuselt, teatas, et ei puhanud end välja ja on väsinud. Pole parata – sotsiks olemine väsitab. Neil võib isegi õigus olla, kes väidavad, et kogu Eesti on nii parempoolseks peenhäälestatud, et vasakpoolse valitsuse laevuke ei aeruta end sihile. Kogu ramm läheb aerutajate vastuokslike otsuste klaarimisele ja laevuke tiirutab kohapeal.