Enam ei näi mööduvat päevagi kui me ei loe ega kuule rasketest liiklusõnnetustest, 46 hukkunut poole aastaga on selgelt palju. Kui nii edasi, ületame aasta lõpuks saja piiri.

Ametnikud arutavad, mis on lahti? Tegelikult mitte midagi. Liiklus nõuab terves Euroopas ohvreid. Tänavu suvel lisandub õnnetuste põhjustajana pikaajaline kuumus, temperatuurid püsivad 30 kraadi ringis ja see muudab meid kõiki liikluses loiuks. Eesti teed on jäänud jalgu suurenevale autode hulgale ja lisandunud on vähese sõidukogemusega juhte.