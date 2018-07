Koer autos. Pilt on illustratiivne. FOTO: Scanpix

Kui miski on ebameeldiv käega puudutada koeraomanikul, siis on see kindlasti liiga kuum ka koerale, kirjutavad Keele’i ülikooli bioloogialektor Jan Hoole ja Keele’i ülikooli zoogeograaf Daniel Allen* veebiväljaandes The Conversation.

Aastate jooksul on loomakaitseorganisatsioonid üritanud süvendada avalikkuse teadmisi ohust: RSPCA ja teised Ühendkuningriigi organisatsioonid käivitasid 2016. aastal kampaania «Koerad surevad palavas autos», ASPCA tuli välja sõnumiga «Väljas on palav! Ärge jätke oma lemmiklooma autosse!» ning RSPCA Australia toonitab, et kuumas autos sureb koer «kõigest kuue minutiga».

Sellest hoolimata jätavad inimesed ikka koeri autosse. 2009. aastast 2018. aastani tuli RSPCA andmetel teadaolevalt Inglismaal ja Walesis ette 64 443 juhtumit, mil loomad jäeti kuuma kätte. Umbes 90 protsendil juhtudest on tegu olnud autosse jäetud koeraga. Käesoleval aastal sai RSPCA hädaabitelefon kõigest ühe nädalaga (25. juunist 1. juulini) 1123 teadet kuuma käes kannatavate loomade kohta. See teeb seitse kõnet tunni kohta.

Põhjus võib peituda asjaolus, et paljud loomaomanikud ei mõista, mis tegelikult juhtub koera kehaga, kui see üle kuumeneb ja kuumarabanduse saab. Kui koera kehatemperatuur jõuab üle 41 kraadi Celsiuse järgi, ähvardab teda kuumarabandus, mille suudavad üle elada ainult pooled koerad. Mõned koerad on selle suhtes kehvemas olukorras kui teised – eriti suures ohus on suurt kasvu koerad, lühikese koonuga koerad, näiteks buldogid ja bokserid, ning ülekaalus või pika karvaga koerad –, kuid kuumarabandus võib tabada iga koera. Selleks ei pea välistemperatuur isegi ülemäära kõrge olema: kui väljaspool autot on 22 kraadi Celsiuse kraadi, kerkib autos sees üheainsa tunniga temperatuur isegi 47 kraadi peale Celsiuse järgi.

Kuumarabandus teaduslikust vaatenurgast

Kui koeral hakkab liiga palav, kaotab ta kuumust südamelöökide sagedust suurendades ja nahas kapillaare avades. Samuti hakkab ta lõõtsutama, et eemaldada kuumust suu ja nina limaskesta abil. Koer võib ka lakkuda oma keha, et see kiiremini jahtuks.

Erinevalt inimestest ei saa koerad higistada. Kui kuumus kasvab, hakkavad koera keha funktsioonid üles ütlema. Koera tabab peatumatu allakäiguspiraal: süda hakkab lööke vahele jätma ja paneb vähem verd ringi liikuma, mis tähendab, et kuumust enam nii palju välja ei viida, mille järel vererõhk langeb, veri valgub organitesse ja keha tababki rabandus.

Kui koera temperatuur jõuab 44 kraadi juurde Celsiuse järgi, lakkab vereringe toimimast, mis toob kaasa neerude väljalülitumise, hapnikupuuduse ajus ja sisemise verejooksu. Isegi kui sel hetkel õnnestub veel koera elu päästa, tabab teda ülima tõenäosusega ajukahjustus, mis võib tõsiselt muuta iseloomu, rikkuda meeleorganite töö ja põhjustada aistimisprobleeme. Nii et siin ei ole tegemist lihtsalt sellega, et autos läks liiga kuumaks ja loom ei tule sellega toime. Siin on tegemist keha täieliku ülesütlemisega.

Mida koeraga kuumas ette võtta?

Sõltumata sellest, kas kuumarabanduse tekitas jätmine palavasse paika, näiteks autosse, kuuti või lihtsalt lauspäikese kätte, või treenimine või võistlemine suures kuumuses, on mõju kehale ikka ühesugune.

Palaval päeval tasub koera jahedas hoida, toimetada nad varjulisse, hea õhuvahetusega turvalisse kohta, kus oleks ligipääs veele. Koera tuleks jalutada varahommikul ja hilisõhtul, vältides päeva palavamaid hetki. See kaitseb ühtlasi koera käppi kõrvetamise eest tulikuumal sillutisel. Tasub meeles pidada: kui miski on ebameeldiv käega puudutada koeraomanikul, siis on see kindlasti liiga kuum ka koerale.

Kui näete ülekuumenemise märke, näiteks lõõtsutamine või sügavalt hingamine, külgede lakkumine, tuikumine või kokkuvarisemine, niisutage rätik ja asetage koera seljale või piserdage koerale jahutamiseks otse vett seljale ja külgedele.

Kui koera peaks tabama kuumarabandus, pöörduge viivitamata loomaarsti poole. Siin on selgelt tegu veterinaarse eriolukorraga. Kui näete, et koer ei tunne ennast palaval päeval autos mugavalt, helistage politseisse, kus soovitatakse, mida ette võtta. Aga igal juhul ärge kunagi, mitte kunagi jätke palaval päeval koera autosse.

Inglise keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane