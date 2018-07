EKRE jätkuvalt tõuseb, Isamaal on kõige lihtsam hääli võita ja Reform on kaotanud eelist, kirjutab politoloog Martin Mölder vaadeldes suvised erakondade reitinguid, kus valija tahe üha selgemini välja joonistub.

Kui jätta kõrvale üksikud diskussioonid mõne päevakorda kerkinud teema üle või mõne toetust kaotanud erakonna ennasthävitavad võbelused, siis on Eesti suvi parteipoliitiliselt vaikne. See tuulevaikus on hea hetk hindamaks meie parteide positsioone enne, kui valmiskampaania suve lõppedes taas korraliku hoo sisse saab.