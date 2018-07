Guns N’ Rose’i armastatakse ja vihatakse. Ja see on üks suurte bändide tunnustest. Mitukümmend aastat elas maailm teadmises, et nende kontserti ei ole vaatamis- ega kuulamisväärses koosseisus oodata. Aga siiski, pragmaatilised kaalutlused võitsid ja täiesti ootamatult mahtusid Slash ja Axl Rose ka Tallinnas ühele lavale.

Selle bändi puhul ei ole midagi alamõõdulist. Isegi nende kuulsaim video «November Rain» on ligi üheksa minutit pikk. Õllejärjekord enne kontserdi algust oli 50 minutit. Üle kolmetunnise kontserdi ajal jõudsid ligi 60 000 külastajat kaasa laulda, tantsida, imetleda Slashi näputööd, aga ka uuesti avastada, miks see bänd väärib endiselt vihkamist ja armastamist. Meil vedas, et üks väheseid tõeliselt suuri bände just Eestis kontserdi andis.