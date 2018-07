Tõsi on see, et idee pole uus. Selle seemne panid idanema juba töövõimereformi käivitamise ajal ehk 2014. aastal sotsiaalministeeriumi juhtinud Reformierakonna ja sotside poliitikud. Esmalt tekkis mõte uue nimega töökassast ja analoogia põhjal sealt edasi ka tervisekassast. Et siis loevad inimesed uusi silte ja nende peades toimub pööre: töötud hakkavad tööle ja haiged muutuvad terveks.