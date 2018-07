Sherlock Holmes õpetas, et kui heita kõrvale kõik, mis on võimatu, siis see, mis alles jääb, ongi õige vastus, ükskõik kui uskumatuna see ka ei näiks. Piirikaubandusest rääkides on eesti inimesi läbi lillede joodikuteks tembeldatud ning vihjatud ka sellele, et Läti poolele suured alkoholipoed rajanud ettevõtjatel jääb patriotismist vajaka. Ettevõtja eesmärk on teenida kasumit. Eesti inimese ostujõud on kesine ning kui ühel pool piiri maksab pudel õlut kaks korda rohkem kui teisel pool, siis pole ime, et peale nõudluse on ka pakkumist. Alkoholi piirikaubandus pole põhjus, vaid tagajärg. Põhjus on kahe valitsuse – Rõiva ja Ratase – impotentne ning käpardlik maksupoliitika.