Kui jääda traditsiooniliselt enesekeskselt väikelinlikuks ja seada eesmärgiks selline kultuuripealinna-aasta, mil Tartu linnas toimub eelkõige hulk tavalisest suuremaid festivale, siis see on ka tore. Eks neid suuremaid festivale toimub Tartus aeg-ajalt praegugi, nagu näiteks tänavusuvine Gaudeamus. Kultuuripealinna aasta saab läbi, mingi mälestus toimunust jääb – kellele edasiseks jõudu andev, et midagi igapäevasest suuremat on ära nähtud, kellele hoopis tühja tunnet tekitav, kui järgmised aastad lahjemad tulevad (mis on ju üsna paratamatu, kuna igaks järgmiseks aastaks linnal kultuuriüritustele sama palju raha ja tähelepanu tõenäoliselt ei jagu).