Kui paari aasta eest Euroopa meistrivõistlustel saatis Islandi vutikoondis Inglismaa kohvreid pakkima, ütlesid kõik: see on jalgpalliime! Tänavu, mil 330 000 elanikuga Island pääses jalgpalli MMile ning pidas seal kolm vaprat alagrupimängu, on selge, et ime ega juhusega pole siin tegemist.