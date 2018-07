Otto von Bismarck umbes 1890. aasta fotol FOTO: akg-images / akg-images/Scanpix

Peterburist. Rõõmus varrupidu on vaheajal meie Keiserlikus majas olnud. Suurvürst Konstantini ja tema abikaasa Jelissaveta Vassiljevna poeg on ristitud ja temale Joann nimeks pandud. Terve Keiserlik perekond, ees otsas Keiserlikud Majesteedid, siis Aujärjepärija ja Kreeka kuninganna, kes praegu Peterburis võõraks, võtsivad pidust ja varurongist osa. Kreeka kuninganna on juba ära sõitnud.

-Bismarcki ja Kalnoky koos olekust kõnelevad ka Vene lehed õige palju. «Svjet» arvab, et see Austria riigist liig vähest märku annab, kui ta ühte puhta Saksa riigi sõprust otsib. Iga riik otsida ju üksnes enese kasu, ja kui Austria mõtleb, et Saksa maa temale ilma rehkendamata tahab kasu saata, siis olla see mõte suur eksitus ja näitab, et Austria riik mitte omal jalal ei ole.

-Naesterahvastel, kes on tohtri-ametit Peterburis naesterahvaste arsti-kursuses õppinud, on sisemiste asjade ministri poolest lubatud tütarlaste koolide arstiks heita ja arstiametit pruukida. Vene lehed teretavad seda luba hää meelega, sest et naesterahval tervise asjades oma sugu vastu suurem usaldus on.