Vihmaveest üleujutatud põld. FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Kuigi vihmane suve algus meil väga suuri kahjusid on sünnitanud ja sisukord viimaste kuivade ilmade tõttu paraneb ja veel paljugi paraneda võib, siiski on andmeid, et just loomatoidu alal suvi oodatud saaki ei anna.

Paljudes paikades on suurvesi madalamad heinamaad üle ujutanud ja kuigi vesi alaneks, siis on saak ikkagi rikutud. Väheldasel määral on kuulda ka külimata jäänud põldudest. Tihti on aga kuulda kaebusi, et liigvesi on orased rikkunud.

Kõigest sellest võib oletada, et loomatoidu küsimus meil eeloleval sügisel kerkib esile palju raskemal kujul kui teistel aastatel. Meie talumajapidamisel on pearaskus langenud karjapidamise peale ja seepärast see küsimus omab vägagi suure tähtsuse. /.../