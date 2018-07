Küllap on paljud lugejad metsas käes hoidnud Kuulo Kalamehe raamatut «Meie seeni» (arvatavasti õnnestus sõna «Eesti» vältimisega hoiduda pealkirjast «Eesti NSV seeni»). Ehkki seened ei evi poliitilisi hoiakuid, on neist mõne tarbimine ka kupatatult surmav. Isiklikult olen juhindunud põhimõttest korjata vaid neid seeni, mida ma kindlasti tunnen – kuigi pean möönma, et olen neist õppinud tundma vaid väikest osa.