Pääle krahv Mirbachi tapmise on Peterburi n. n. Põhja-Kommuuna vasturevolutsioonilise valve enda kätte üle võtnud, mille etteotsa sisemiste asjade komissar Uritski astus. Nimetatud revolutsiooniline komitee on terve rea määrusi välja kuulutanud, mis vasturevolutsioonilise võitluse vastu sihitud. Niisama on Uritski poolt terve rida dekreete välja antud, mille järele terve rida endiseid pahempoolseid sotsialistide-revolutsionääride liikmeid vastutavailt valitsus-kohtilt tagandatakse.

Üleüldse on vasturevolutsiooni vastu võitlemiseks enamlise valitsuse poolt kavakindel plaan väljatöötatud, mis üle terve nõukogude riigi elluviiakse. Samas on abinõud tarvitusele võetud, et raudtee komiteed ei saaks end poliitilisse võitlusesse segada ja sellega ülekaaluvat otsust tarbekorral avaldada. Berliini vene nõukogude valitsuse saadik Joffe lubas Saksa valitsusele, et edaspidi saavad kõik võimalikud valitsuse abinõud tarvitusele võetud, et mingisuguseid kurbe juhtumisi ei korduks.