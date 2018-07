Austraalia spordiajaloolane Bill Murray on jalgpalli nimetatud maailma suurimaks ja kõige kindlamalt kehtestatud institutsiooniks, mis on ohutum kui joomine, vähem illusoorne kui religioon ja annab suurema kogukonnatunde kui mistahes poliitiline partei. Mõistagi ei kata jalgpall oma mõjuvõimuga kogu planeeti, aga suurema osa kindlasti. See Euroopast (Britist) maailmavallutamist alustanud mäng on kohanud erinevat vastuvõttu.