Dejan Lovren. FOTO: YURI CORTEZ / AFP

Iga asi, ka kõige ilusam ja üllam, muutub läägeks ja eemaletõukavaks, kui seda palju saab. Nii on viimasel ajal juhtunud ühe pealtnäha kiiduväärse avalduse, nimelt teiste austamisega.

Austamise hullus nakatas isegi jalgpallureid. Horvaatia koondise keskkaitsja Dejan Lovren teatas enne MMi poolfinaali Inglismaaga, et austab inglaste ründajat Harry Kane’i. Prantsusmaa ründaja Antoine Griezmann kuulutas, et tema austab veerandfinaali vastast Uruguayd.

Klubitasandil saime kevadel teada, et FC Liverpooli treener Jürgen Klopp austab Meistrite liiga finaalis tema hoolealuseid võitnud Madridi Reali peatreenerit Zinedine Zidane’i. Aga kui Zidane teatas pärast toda võitu ootamatult, et lahkub peatreeneri kohalt, ütles Reali president, et austab tema valikut.

Austamine on külge hakanud ka verisulis artistidele. Kevadel superstaarisaate võitnud Uudo Sepp avaldas, et austab kõiki, kes annavad oma nähtamatu panuse. Samal ajal Eestit Euroopa lauluvõistlusel esindanud Elina Nechayeva kinnitas, et olgu kellel tahes milline kriitiline arvamus, tema austab seda.

Austamine on saanud kohustuslikuks isegi siis, kui asjad sugugi hästi ei lähe.

Kui näitleja Jennifer Aniston läks talvel lahku näitlejast abikaasast Justin Theroux'st, kinnitasid nad, et austavad teineteist väga. Paar kuud neist varem lahkuminekust teatanud blogija Paljas Porgand ja laulja Uku Suviste seletasid, et «austame teineteist piisavalt, et sellest suhtest lahkuda».

«Prooviabielu» saatest tuntud ja lapseootel Helen Kõpp ütles talvel, et ei soovi kaaslase Kalvi-Kallega enam koos olla, aga austab teda kui oma lapse isa. Mullu suvel ütles nõid Marilyn Kerro, kui lõpetas suhte elu- ja ametikaaslase Aleksandr Šepsiga: «Meil mõlemal on oma elu ja ma austan Sašat väga.»

Ja kui asjad lähevad väga halvasti, ei peeta paljuks austamist tasahilju isegi nõuda. Kui kevadel leiti Omaanis luksusvillas surnuna Rootsi tuntud DJ Avicii, teatasid ta lähedased, et matused toimuvad privaatselt, paludes meedial seda otsust austada.

Loomulikult ei saa ka poliitikud austamismaaniat eirata. Mullu suvel ütles Prantsuse president Emmanuel Macron, et austab USA kolleegi Donald Trumpi otsust lahti öelda Pariisi kliimaleppest. Aasta enne seda oli riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling avaldanud kurbust Brexiti üle, kuid lisanud, et austab briti rahva otsust. Mõni päev hiljem lausus tollane peaminister Taavi Rõivas, et tema austab Briti ametivenna David Cameroni otsust jätta Brexiti avalduse esitamine uuele valitsusjuhile.

Kodumaises poliitikas on austamisega silma paistnud keskerakondlased. Kadri Simson ütles kolm aasta tagasi, et austab erakonna üldkogu otsust valida tema ees esimeheks Edgar Savisaar. Aga aasta hiljem kuulutas Jüri Ratas, et tema austab jällegi Savisaare otsust erakonna esimeheks mitte kandideerida.