Kas mooramaamees tingimata minema pidi, pole päris selge. Nordica juht Jaan Tamm ütles oma lahkumise kohta, et praegu on Nordical hea pürgida uue inimese juhtimisel uute sihtide poole.

Pole usutav, et Tamm asus firmat üles ehitama ajalise perspektiiviga alla kolme aasta. Välja arvatud juhul, kui ta just käivitaja tüüpi juht on, kellele asjad kiiresti igavaks muutuvad.

Paljudel on Nordica kohta olnud öelda kriitilist, aga äriettevõttele on kõige olulisemad arvud. Need on aga muljet avaldavad. Teenida teisel tegutsemisaastal juba kasumit on saavutus.