Ebaviisakalt pealt kuulates suundusid eksirännakule ka minu mõtted. Näiteks faktile, et kui Trumpi immigratsioonipoliitika on leidnud laialdast hukkamõistu, siis rahunobelist Barack Obama samaväärsete tegude puhul olid eurooplased kurdid ja pimedad.

Sülearvutit seljakotist turvakontrolli lindile sikutades ei olnud ma jõudnud Trumpi pooldavale seisukohale, küll aga mõtteni, et ehk jagunebki suur osa praegustest liidritest kaheks: populistid, kes on amoraalsed ja kelgivad sellega, ning traditsionalistid, kes on amoraalsed, aga katavad end moraalselt rääkimise viigilehega.

Näiteks president Emmanuel Macron küll sõitles Itaaliaga, kui viimane keeldus vastu võtmast migrandilaeva Aquarius, aga ei soovinud seda alust oma sadamasse. Prantsusmaa on üks kehvemaid ELi ümberasustamiskava täitjaid ja kasutab samuti sõjaväge piiril, et hoida lõunast tulevad illegaalid eemal.

Kui vaadata juuni ülemkogu tulemust või Türgiga sõlmitud süürlaste eemalehoidmise lepingut, siis pole praegustele ELi liidritele küsimus mitte see, kas immigrandid tuleks minema ajada, vaid ainult see, kust leida koht nende EList väljas hoidmiseks ja loor seal toimuvate võimalike julmuste katmiseks.

Peagi lõikas mõttelõnga katki aga Trump ise. Kõigepealt – olgem nüüd punastades ausad – üsna amüsantse pressikonverentsiga. See oli pilla-palla pillerkaar, kus küsida said kõik – alates põlatud «liberaalsest» CNNist ning lõpetades idaeurooplaste ja asiaatidega.

Küsimus pole karmimas või leebemas poliitikas. Küsimus on, et kui sa ühel õhtul annad lubaduse ja kirjutad alla kommünikeele, siis sa ei hakka järgmisel hommikul jalgu trampima seetõttu, et sulle tundub, et eelmise päeva meediakajastus ei paista piisavalt suure tulevärgina.