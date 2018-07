FOTO: Pexels / CC0 Licence

Reede ja 13. on vististi parim kuupäev voodisse vedelema jäämiseks. See on menuka (ehkki tüütult äraleierdatud) õudusfilmide sarja pealkiri; seda seostatakse ebaõnnega ja peetakse üldiselt ajaks, mil ei tasuks mingeid suuremaid riske võtta, kirjutab väljaandes The Conversation Murdochi Ülikooli ringhäälingu eriaalaaine õpetaja ja uurija Kylie Sturgess.

Te võite põruda isegi üritades selle eest pageda, nagu see juhtus New Yorgi elaniku Dan Baxteriga. Ühel 1976. aasta 13. kuupäeva reedel otsustas ta lihtsalt terveks päevaks voodisse jääda – ent just sealsamas ta hukkuski, kui korterelamu põrand otse tema all kokku varises. Reede-kolmeteistkümnenda kartuse kohta on isegi oma termin: paraskevidekatriafoobia, mille vermis foobiatele spetsialiseerunud psühhoterapeut Donald Dossey, kirjeldamaks pinevat ja irratsionaalset hirmu selle päeva ees.

Kahjuks on igas aastas alati vähemalt üks 13. kuupäeva reede ja kohati koguni kolm; tänavu siis aprillis ja juulis. Ent kuitahes tihti maskis mõrvar Jason Voorhees filmisarjas «Reede 13» meie ekraane kummitama ka ei naaseks – selline hirm pole teaduslikult põhjendatud, vaid üksnes meie endi peas.

Ühes uurimuses küll täheldati Soomes antud päeval õnnetusjuhtumite kerget kasvu naisautojuhtide seas, aga suurem osa probleemist tulenes ebausust tingitud ärevusest, mitte üleüldisest halvast õnnest. Samas, jätku-uurimuses ei leitud enam mingeid järjekindlaid tõendeid õnnetusjuhtumite kasvust ning hoopis soovitati ebauslikel inimestel sel päeval pigem autorooli üldse mitte istuda.

13. kuupäeva reede pahaendeline stigma kujunes arvatavasti välja kahe erineva ebausu segunemisel. Kristliku traditsiooni kohaselt leidis Jeesuse surm aset reedel, pärast 13 inimese osalemist pühal õhtusöömaajal. Teutooni legendis ilmus 12 jumala pidusöögile jumal Loki, kellest sai seeläbi kutsumata 13. külaline ja kes lõppeks ka põhjustas ühe peokülalise surma.

Itaallasi võib plaane muutma panna pigem «heptadekafoobia» ehk hirm arvu 17 ees.

Mujal maailmas on 13 vähem ebaõnnelik arv. Hinduismis paastutakse jumal Šiva ja jumalanna Parvati austuseks hindu kalendri 13. päeval ehk trayodashil. Budismi Shingoni koolkonnas on 13 buddhat, ning «Tiibeti surnuteraamatus» mainitakse «13 õnnetoovat märki», sugugi mitte ebaõnne.

Itaallasi võib plaane muutma panna pigem «heptadekafoobia» ehk hirm arvu 17 ees. Kreekas, Hispaanias ja Mehhikos on «ebaõnnepäev» hoopis 13. kuupäeva teisipäev, mitte reede.

Hiinas peetakse märkimisväärselt õnnetusttoovaks arvu 4, sest see kõlab peaaegu samamoodi kui sõna «surm». Mitmekultuurilises Austraalias puudub paljudes hotellides ja kinodes nii 13. kui ka 4. korrus – austusest inimeste vastu, kelles need arvud võivad hirmuärevust tekitada.

friday the 13th. FOTO: Rudolf Schmidt / PantherMedia / Rudolf Schmidt

Ebausu ahvatlus

Ebausud olid ühed esimesed paranormaalsed uskumused, mida 1990ndate algul uurima hakati. Kuigi paljud neist pole nüüdseks enam siirad veendumused, vaid pelgalt sotsiaalsed tavad, on need hämmastavalt püsivad.

Kui hoiate kellelegi-millelegi pöialt, peegli lõhkumine tekitab teis ärevust, leiate «õnnetoova» hobuseraua või viskate soola üle õla – siis järgite kauaaegseid tavasid, mis võivad võimsalt teie emotsioone mõjutada. Sarnasel kombel lähevad tänapäeval paljud tudengid õppesemestri eksamitele koos õnnetalismanidega, näiteks võttes kaasa mingi erilise pliiatsi või kandes oma lemmiksokke.

Spordimaailmas on pesapallur Nomar Garciaparra tuntud keeruka kurikalöögirituaali poolest. Sportlastel on sageli ka oma «õnnetoov varustus» või mingid kindlakskujunenud toimingud. Legendaarne kriketikohtunik David Shepherd seisis alati ühel jalal, kui mängu seis jõudis punktideni 111, mida kriketis peetakse ebaõnne skooriks. Taolisi ebauskumisi kujutatakse humoorikalt filmis «Õnneteraapia» («Silver Linings Playbook») ning huvitaval kombel on sageli just edukad sportlased need, kes neid usuvad ja ka järgivad.

Üks ebausu püsivuse peamisi põhjuseid on psühholoogia mõistes nii-öelda «diskrimineeriv» stiimul. Näiteks hasartmängurile hakkab tunduma, et ta võidab alati, kui panustab «õnnenumbrile 7» – ja samas ta unustab kõik need korrad, mil seesama number pole talle kasu toonud.

Teatud moel talismanid isegi toimivad. Kui kannad oma õnnetoovat aluspesu ja saavutad samal ajal piisavalt edu, siis seda pesu mitte kandes hakkad muretsema ja see juba pärsib sinu jõudlust. Seega mõjutab talismani olemasolu sinu sooritust – parim tulemus paistab olevat garanteeritud, kuna sa oled ju täielikult ette valmistunud.

Kuid kui 13. kuupäeva reedel tiba ärevust tunned, püüa ikka meeles pidada, et see päev ei erine mitte millegi poolest kõigist teistest päevadest.