NATO tippkohtumise järel pole suuremat kahtlust, et USA president Donald Trump tahab alliansi lõhki ajada. Kohtumise teise päeva hommikul tviitis NATO võimsaima riigi liider kuutõbise järjekindlusega nõudmisi, millel ei saa olla muud sihti. NATO riigid peavad KOHE kulutama kaitsele kaks protsenti SKTst («lõpuks» neli protsenti). USA kulutab liiga palju Euroopa kaitsmisele Venemaa eest. Täiesti vastuvõetamatu on, et Saksamaa maksab samal ajal Venemaale miljardeid maagaasi eest.