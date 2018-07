Aastakümneid tagasi, nõukogude õigusruumi ajal polnud praegused häälekad kohtureformijad veel sündinud või käisid alles lasteaias. Et mina olen kohtunike valimisprotseduuri läbinud, siis mõtlesin, et tuletan meelde, kuidas see totalitaarses režiimis käis. Las siis rahvas otsustab, kas õigusemõistjate allutamine poliitikute suvale ja kohtunike pidev ümbervalimine ikka on hea mõte.