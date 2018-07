Orientalist ja TÜ Orientalistikakeskuse vanemteadur Peeter Espak kirjutas täna Postimehe arvamusküljel, et lastetusmaks oleks üks hoobasid võrdsema ja kõikide õigusi arvestava ühiskonnakorralduse poole. Riigikogu liikme Liisa Oviiri (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) sõnul tundub see idee aga ebamoraalne.

Lastetusel on palju põhjuseid ja mitmed nendest on inimese vabast tahtest sõltumatud. Kellel on sellisel juhul õigus etteheiteid teha? Või võrdsuse aspekt – meie solidaarses süsteemis maksavad kõik töötavad inimesed makse. Samas suur osa laekunud maksurahast läheb õigustatult kõige nõrgematele, st sealhulgas lastele ja just nende vajaduste rahuldamiseks. Näiteks arstiabi vajatakse sagemini just lapseeas, lasteaiad ja koolid peetakse üleval avalikest vahenditest, lisandunud on huviringi toetus ja teised lastetoetused jne. Kõige selle jaoks panustavad ka lastetud, solidaarselt. Aga laste puudumisel nad neid võimalusi ise ei kasuta.