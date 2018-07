Kahju ainult, et kirjutust «ilustab» pilt, millel eesti laulupeoga küll midagi ühist ei ole: Vene õigeusu vaimulikkude rongkäik. Aga pildi alt loeme omaks suureks imestuseks, et see kujutavat «Eesti talupoegade usulist rongkäiku»! Nähtavasti on pilt lehte lastud Ameerika lehe toimetuse enese poolt kui esimene käepärast olev illustratsioon.