Domagoj Vida. FOTO: Scanpix

Horvaatia jalgpallikoondise mängija Domagoj Vida ja abitreener Ognjen Vukojević tegid pärast võitu Venemaa üle video ja pühendasid selle Ukrainale. Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) mõistis selle hukka ning noomis Vidat ja määras Vukojevićile rahatrahvi, viimane pidi veel oma ametikohalt lahkuma. Ajakirjanik Matvei Ganapolski kirjutab Ukraina uudisteportaali Obozrevatel blogis, et FIFA otsus on vastupidise mõjuga, kui algselt oodati.

Kahtlemata on olukord horvaadi jalgpallurite Vuko ja Vida ümber kummaline. Vastavalt FIFA reeglitele on poliitiliste avalduste tegemine jalgpallis keelatud. See on arusaadav, vastasel juhul muutuvad jalgpalli maailmameistrivõistlused poliitiliste avalduste maailmameistrivõistlusteks. Aga peab ära märkima, et sportlased ütlesid neid sõnu niinimetatud töövälisel ajal ja kolmanda osapoole suhtes, kes ei võtnud maailmameistrivõistlustest üldsegi osa.

Näiteks, nad oleksid võinud sama innukalt lausuda «Au Marsile» või «Au marslastele» või «Tervitus Marsi meeskonnale». Huvitav, kas neid oleks ka selle eest karistatud? Ei. Sest Marsil ei ole mängijaid, nii nagu ei ole olemas Marsi meeskonda. Aga Ukraina on olemas. Niisamuti Ukraina meeskond. See- eest ringleb internetis pilt, kus FIFA juhtkond annab Vene presidendile üle jalgpallisärgi, millel on peale kirjutatud Putin, numbriga 11. Vot see on küll huvitav – on see poliitika või mitte?

Loomulikult on FIFA keerulises olukorras. Ta on ettevaatlik. Sest maa, mis korraldab maailmameistrivõistlusi, on siiski just Venemaa Föderatsioon. Aga näib, et FIFA juhtkond keeras vindi üle ja karistas sportlasi ebaausalt.