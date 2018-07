Tänases Postimehes on taas kord lugu üksteist aastat tagasi alguse saanud Eesti ettevõtjate luhtaläinud investeeringutest Aserbaidžaani pealinna lähedal asuvatesse Kaspia mere äärsetesse maadesse. Praegu ei ole maad ja ei ole investorite 12 miljonit eurot. On süüdimõistvaid ja pooleliolevaid kohtuprotsesse, lõppenud ja siiani kestvaid kriminaaluurimisi. Lõppu ei ole näha.

Igatahes soovin ma selle loo kirjutamisel omandatud kogemustele tuginedes jõudu ja kannatust kõigile kolleegidele, kes taoliste asjade uurimisega tegelevad. Ühtlasi soovitan ma keeruliste tehingute, uurimiste ja kohtuprotsessidega seotud inimestele, kes on ajakirjanike ainsateks allikateks, mõnda nippi, et vastikut huvi tõrjuda. Kõige lihtsam on küsimusi lihtsalt ignoreerida. Mitte vastata. Kui ei ole vastust, ei ole ka, mida avaldada. Alati toimivad ka väited «see on väga vana lugu» ja küsimus «kelle huvisid sa teenid?».