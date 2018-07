Kaheksa aastat tagasi, kui Tšiilis olid päästetud maa alla lõksu jäänud kaevurid, kirjutasime Postimehe juhtkirjas: «Võib arvata, et järgnevatel kuudel püüavad paljud nutikad inimesed leida vastust, miks just sellest inimlikust draamast sadade sarnaste hulgast sai suur lugu. Võib-olla koguni üht rahvast ja riiki kirjeldav (?) ­eepiline sündmus.» («Juhtkiri: päästetute maa», PM 15.10.2010) Kahjuks tundub, et head ennustavat mudelit pole inimkonnal selle kohta ikka veel olemas. Kui keegi oskab sellise välja pakkuda, siis palun kirjutage sellest ka Postimehele – tõsised jutud avaldame, jagame kõigi lugejatega.

Nüüd mõned tähelepanekud Tai poiste juhtumi kui ülemaailmse kaasaelamise loo kohta. Alguses öeldi, et poisid võivad jääda koopasse lõksu pikkadeks kuudeks. Ellujäämise, pääsemise võimalus on olemas, kuid kuidas saaks ses olla täiesti kindel.

Kuidas see erineb Aafrikas ja Lähis-Idas islamistide poolt vangistatud ning seksiorjusesse sunnitud tüdrukute olukorrast? Või miks ei elata samasuguse igaõhtuse pinevusega kaasa Põhja-Korea koonduslaagrites olijatele või kasvõi Venemaa poliitvangidele? Võib-olla on vastus selles, et sealsetest õudustest ei saa me pidevalt uut informatsiooni?