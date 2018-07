Eelmisel neljapäeval (5.07) ei öelnud peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) ja rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) valitsuse pressikonverentsil, et elekter «on Eestis liiga odav». Meie laupäevases juhtkirjas «Igaüks võib olla Kisseljov» (PM 7.07) oli neile ebaõigesti omistatud väide «nende sõnul on elekter Eestis liiga odav» seetõttu, et kirjutaja lähtus mitmes väljaandes ilmunud pressikonverentsi kirjeldustest, mis juba olid hinnangutega täiendatud, ent ei süvenenud pressikonverentsi stenogrammi. Õppetund: usalda, aga kontrolli.