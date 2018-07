Varas. Pilt on illustratiivne.

Viidates ajalehele Svenska Dagbladet, kirjutab Eesti Päevaleht, et Rootsi politsei hoiatab vargusjuhtumite suurenemise eest seoses Eesti ja Leeduga viisavabaduse kehtestamisega.

Ainuüksi selle aasta esimese kuu jooksul registreeris Stockholmi politsei 242 mitmesugust kuritegu, mille olid sooritanud Venemaalt ja Eestist tulnud inimesed. Politsei andmeil on Eestist pärit kurikaelad noored mehed, vanuses 14 kuni 37 aastat, vargused panevad nad toime põhiliselt kesklinnas.

Stockholmi südalinnas asuva City kaubamaja valveülema sõnul on seal viimasel ajal vargused sagenenud. Stockholmi politsei statistika andmetel varastavad Venemaalt ja Eestist sissesõitnud nii riideid kui ka muid esemeid.

Rootsis on praegu kinni peetud ja vangistatud vähem kui kümme eestlast, samas on Rootsis teada, et Soomes istub praegu kinni 31 Eesti kodanikku.