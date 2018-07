* NATO päästmine on Euroopa liitlaste käes, kes peavad saavutama kaheprotsendilise kaitsekulude taseme mitte Trumpi tujude pärast, vaid enda julgeoleku tagamiseks.

* Liitlased võiksid kokku leppida, et kulutavad olulise osa võimearenduse eelarvest USAs või USAga koostöös toodetud relvastuse hankimisele. See oleks realistlik ning Trumpile sisepoliitiliselt kasulik.

* Venemaad huvitab eelkõige endine sovettide impeerium, iseäranis Ukraina. Kui Trump – kellele selgitatakse, et vene keelt kõneldakse ka Moldovas ja isegi Gruusias – noogutab või koogutab, on need riigid jäetud Moskva meelevalda ning ka Euroopa Liidul pole enam suurt mõtet neid toetada.