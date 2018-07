Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate on suutnud muuta rahvusmeeskonna kuvandit. Ärahellitatud krooniliste põrujate asemel nähakse Southgate’i Inglismaa meeskonda kodumaal kui teotahteliste noorte kooslust.

Kui Inglismaa vanade staaridega (Beckham, Gerrard, Cole, Terry, Rooney) kaasnenud kirbutsirkust tõrguti noortele eeskujuks seadmast, siis praegu on olukord teine. Harry Kane, Kyle Walker ja Jordan Pickford ei paista silma bravuuri, vaid tahtega võtta vastutust. Veerandfinaali jõudnud Inglismaa tase polnud teab mis kõrge, aga seda saatnud südamlik retoorika on loonud meeskonnale kuvandi, mis on võrreldav 1996. aasta kodusel EMil poolfinaali jõudnud koondise omaga.