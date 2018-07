Et neid aidata, on oma elu päästetöödel juba jätnud üks Tai endine mereväelane. Kohalikud talupidajad on ohverdanud silmagi pilgutamata oma saagi, kui koopast välja pumbatud vesi nende põllud üle ujutas. Jääb üle vaid loota, et kõik lõpeb hästi.