Kinnipidamine kokkulepitud kellaaegadest on ammustest aegadest viisaka käitumiskultuuri üks aluseid. Kirjandus- ja muusikaklassikast (poeem ja ooper «Jevgeni Onegin») teame, et ka duellile pidid vastased täpselt saabuma, kirjutab psühhiaater ja psühhoterapeut Jaan Olari.

Arstile tähendab patsiendi vastuvõtt sisuliselt sama, mis õpetajale koolitund, näitlejale etendus, ettevõtjale ärikohtumine jne. Kujutagem ette, millises meeleolus on klassis õpetaja, kui õpilased tundi ei tule. Kui teaksin, et patsiendil ei õnnestu kokkulepitud kellaajal vastuvõtule tulla, saaks seda aega ehk pakkuda mõnele teisele abivajajale või kasutada enesetäienduseks, nõupidamiseks kolleegidega jne. Ootamatused pole välistatud kellelgi, olgu need siis seotud töö või isikliku eluga. Arsti juurde tulemata jätmisest on aga võimalik teada anda ka registratuuri helistades või e-postile kirjutades.