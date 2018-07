Andmed on info on teave on teadmus. «Roos on roos on roos on roos.» Mis on andmed? Mis on roosi nimi? Andmed lummavad kui roos. Huvi andmete vastu on ülekaalukas! Dataism arvab, et oleme olemas ainult andmete kujul. Meenutus roosi lõhnastki on andmed. Mu nimi on andmed ja mu naer.