Eesti-Vene piirilepingu protsess on Eesti poliitika ja diplomaatia häbiplekk. Mitte seepärast, et lepingu ratifitseerimine on veninud üle kahekümne aasta, vaid seepärast, et Eesti pole käitunud iseseisva riigina, kes kaitseks väärikalt oma riiklikke huve.

Meie poliitikud ja diplomaadid on lohisenud Venemaa järel ja teinud pidevalt järeleandmisi. Nad on loobunud ühepoolselt Tartu rahulepingust tulenevast Eesti riigi õigusliku järjepidevuse põhimõttest ja teiste piirilepinguga otseselt seotud julgeolekupoliitiliste teemade käsitlemisest ning leppinud ebamõistliku piirijoone kulgemisega. Venemaa on dikteerinud piirilepingu menetlemise tempot ja sisu ning võtnud korra tagasi piirileppele antud allkirja. Eesti pool aga lohutab ja õigustab ennast, et kõige olulisem on piirilepingu sõlmimine iseenesest, ükskõik millistel tingimustel.