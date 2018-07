Irsina linnakeses Itaalia saapakanna ja varba vahel kulgeb elu kui uinunud vanajumala selja taga. Tänavad on tühjad mitte ainult neljatunnise kuumapausi ajal. Kunagi 10 000 elanikuga asulas mäe otsas ilusas Basilicatas elab praegu 4000 inimest. Noored lähevad niipea, kui tiivad kannavad, vanad surevad vaikselt ära. Elu puhuvad linnakesse iidseid aadlimaju ostvad rikkad välismaalased. Vähem nähtavad, kuid sama elulised on eksitsentsipüramiidi alumistel astmetel tegutsevad asjalikud rumeenlased. Irsina ainsasse hotelli on majutatud sadakond põgenikku, kes otsivad õnne tunniajase bussisõidu kauguselt turismimagnet Materast.