Sõidab vastassuunavööndis, ühes käes telefon ja teises käes jäätis (millega ta rooli keerab?!) – värske pildike Postimehe toimetuse lähedal olevalt tänavalt. Vaat milline loll, mina küll nii ei tee? Õnnetuste statistika veenab, et ka palju leebem rööprähklemine autoroolis on ohtlik.

Üldiselt ei tule inimestel mitme asjaga korraga tegelemine (moodne sõna on rööprähklemine) sugugi nii hästi välja, kui nad ise arvavad. Rööprähklemise tõttu juhtub palju liiklusõnnetusi ja on väga hea, et politsei nüüd süstemaatilisemalt roolimobiilikutele näppu vibutab.