Kes poleks kuulnud, et olemas on «kasulikud idioodid» ehk inimesed, kes lihtsustatud arusaama järgi ei tea, mida nad kellegi teise huvides teevad. Täpsustatud arusaama järgi võivad ka teada. Rahvusvahelisel poliitmaastikul tegutsevad need inimesed mõne teise riigi, mitte oma kodumaa huvides.