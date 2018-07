Raske on vaidlustada Ott Karulini väidet, et tuhnime oma andmetes nagu digimaailma põrsad. Ka uus Euroopa andmekaitse üldmäärus (ingl k general data protection regulation, edaspidi GDPR) ei muuda kedagi päevapealt targemaks. Selleks, et soov ja tajutud võimalused ise oma digimaailma puhtuse ja tervislikkuse eest hoolitseda oleksid sama loomulikud kui vajadus puutumata looduse järele, vaatame üle, mis meid siia tõi ja (kuna see meid teadupoolest enam edasi viia ei saa, siis) kuidas nüüd on mõistlik tegutseda.