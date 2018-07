Üha enam leiab meediast arvamusi, mis hoiatavad peatse majanduskriisi eest. Peamiselt lähtutakse pragmaatiliselt majandustsükli kordumisest, mis on ligikaudu iga kümne aasta tagant toonud suurema või väiksema languse ülemaailmses majanduses. Tänases finantsmaailmas on meil õnneks siiski oluliselt vähem põhjust karta uut pankade pankrotistumist, kirjutab Elisa Eesti juht Sami Seppänen.

Sõltumata sellest, milline stsenaarium käiku läheb, peab riigil olema pikaajalisem vaade. Suurettevõtte juhina kurvastab ja hämmastab mind mõneti Eesti riigi käitumine. Iga koolilapski teab, et kui on head ajad, siis kogutakse reserve, ning kehvemad ajad elatakse tänu sellele üle. Minu tütrel on kommipäev korra nädalas ning ta sööb portsust poole ära ja osa jätab hoiule, sest järgmine kommipäev on kaugel.