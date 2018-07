Martin Mölder FOTO: Tiit Mõtus

Valimiskampaania keskmes saab olema konkurents Reformierakonna ja Keskerakonna vahel ning nende lubadused defineerivad valimiste näo, kirjutab Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi teadur ja politoloog Martin Mölder.

Narr on see, kes lubab rohkem kui jõuab. Tundub, et sageli see vanasõna poliitika ja valimiste puhul ei kehti. Vastupidi, erakonnad võistlevad omavahel selles, kes suudab lubada rohkem midagi, mis pälviks võimalikult paljude inimeste toetuse. Samas jääb lubaduste hind ja mõju riigile, ühiskonnale ning valimiskonkurentsile enamasti tähelepanu alt kõrvale.

Esindusdemokraatia eeldab mehhanismi, mis valijate poliitilised eelistused erakondade kaudu üldjoontes täide viiks. Samas ei ole mõeldav, et valija närib ennast erakondade valimisprogrammidest läbi. Kui poliitiline valik on olemas, siis tehakse see pigem mõne üksiku kõlama jäänud teema või probleemi järgi. 2019. aasta valimiskampaania on alanud. Kuidas töötavad meie parlamendierakondade ideed?