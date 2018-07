Alul arvati, et vale kahekroonised on mujalt sisse toodud, kuid hiljem nähti kaht Tarvastu elanikku, kes levitasid valerahasid.

Asjast teatati politseile, kelle korraldusel 30. juunil vangistati kaks valeraha tegijat – vennased Ants ja Johan Ungersonid. A. Ungerson on 23 aastat vana, elukutselt sepp, Joh. Ungeson on põllutööline, 17 aastat. Nad elasid Tarvastu vallas Simmi-Ärmi talus.

Politseilisel läbiotsimisel nende korteris valeraha-vabrikut ei leitud, millest järeldati, et rahad on valmistatud kusagil mujal ning toodi ainult levitamiseks Tarvastu.

Ungersonid on valerahade levitamisega head äri teinud.

Politsei on arvamisel, et A. Ungerson, kui sepp-mehaanik, on kahekroonised valerahad ise valmistanud ja Joh. Ungerson neid levitanud ning edasi annud ka teistele levitamiseks.